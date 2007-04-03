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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1695169616971698

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:24

  Zebra написав:
  Zebra написав:Взял эфира по 220 как планировал. Посмотрим. Стоп на 199 поставил.

Половину закрыл по 250, стоп в безубыток на 225.

На 250 стоял ордер? Вроде как на тот момент ничего не предвещало гэпа
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:28

  OptiX написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:Взял эфира по 220 как планировал. Посмотрим. Стоп на 199 поставил.

Половину закрыл по 250, стоп в безубыток на 225.

На 250 стоял ордер? Вроде как на тот момент ничего не предвещало гэпа

Подозреваю, что я сотворил гэп, а за мной последовали все остальные.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 16:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сработал стоп по эфиру, перенабор начну ниже 200
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вышел вчера из BCH по 335, попробую пререзайти по ~250.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:00

  Витаха написав:Вышел вчера из BCH по 335, попробую пререзайти по ~250.

Обвал очень стремный, биток падает и даже на 100 баксов не отскакивает, как будто все забыли о халвинге через месяц и что купи сегодня через год-два гарантированы 2 икса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:13

  Zebra написав:Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.

Да разве в ваших бутериумках дело. Просто начали предхалвинговый процесс выноса лонгистов. Оно и до этого было странно, что дед и всё остальное несколько дней топталось на месте, только бутериум рос. Как бы не огромное падение рынка, но очень показательное и контролируемое.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:29

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.

Да разве в ваших бутериумках дело. Просто начали предхалвинговый процесс выноса лонгистов. Оно и до этого было странно, что дед и всё остальное несколько дней топталось на месте, только бутериум рос. Как бы не огромное падение рынка, но очень показательное и контролируемое.

Синхронное падение перед халвингом. Должна быть какая то новость.
Zebra
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