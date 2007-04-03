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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:53
а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Пон 09 бер, 2020 02:52
uaprofi написав:
а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...
Потому что так задумано. Вся крипта просела, дед ещё меньше других.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 03:12
Zebra написав:
Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.
на що це більше схоже -> на сміхоту, чи дивакуватість?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 09 бер, 2020 06:47
uaprofi написав:
а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...
Потому что всё обвалилось - нефть, фондовые индексы.
Биткоин - венчурный актив, они сильно дешевеют в периоды кризисов.
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