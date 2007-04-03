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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1696169716981699

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 01:53

а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 02:52

  uaprofi написав:а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...

Потому что так задумано. Вся крипта просела, дед ещё меньше других.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 03:12

  Zebra написав:Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.

на що це більше схоже -> на сміхоту, чи дивакуватість? :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 06:47

  uaprofi написав:а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...

Потому что всё обвалилось - нефть, фондовые индексы.
Биткоин - венчурный актив, они сильно дешевеют в периоды кризисов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 07:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Перезашел в btc по ~8k и bch по ~265.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:13

біток 7900!
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  #<1 ... 1696169716981699
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