а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 01:53
а почему биток просел?
всё дорожает, а биток просел...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 09 бер, 2020 02:52
Додано: Пон 09 бер, 2020 03:12
на що це більше схоже -> на сміхоту, чи дивакуватість?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 09 бер, 2020 06:47
Додано: Пон 09 бер, 2020 07:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Перезашел в btc по ~8k и bch по ~265.
Додано: Пон 09 бер, 2020 08:13
біток 7900!
час купувати імхо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я пока воздержусь.
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:44
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