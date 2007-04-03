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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1698169917001701>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:47

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.

на що це більше схоже -> на сміхоту, чи дивакуватість? :mrgreen:


Жду отскок в раЁн 8500 :D

Если скамеры из Плюстокена продолжат сливать, увидим 7500 и ниже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems, а прошлый раз тоже они лили? Обратите внимание как виртуозно и одинаково (пока одинаково) льют :)
П.С. И на кроссы по шиткоинам посмотрите.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:59

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.

на що це більше схоже -> на сміхоту, чи дивакуватість? :mrgreen:


Жду отскок в раЁн 8500 :D

до 8,5к із якого рівня? :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, с того самого что и Вы :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Перезашел в эфир по 201.5
Стоп 195

Стоп то у тебя сработал как заподлицо... а вниз не пошел ((
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:40

  Vitaka написав:TylerTruman_, с того самого что и Вы :)

ну, дивіться тоді, щоб у Вас кАтлєт вистачило :mrgreen:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 09 бер, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ПЦ, конечно, как все валится. Я так понимаю - это по ТА.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:45

  airmax78 написав:ПЦ, конечно, как все валится. Я так понимаю - это по ТА.

розібралися ж уже, що ТА - лженаука, Зебра обвалив крипту :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:48

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, с того самого что и Вы :)

ну, дивіться тоді, щоб у Вас кАтлєт вистачило :mrgreen:


Скажите, вас двое пишет? :)

П.С airmax78, ага :) Всё по логарифмическим линейкам и транспортирам! И никакой манипулятор здесь не участвует!
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:18

  OptiX написав:
  Zebra написав:Перезашел в эфир по 201.5
Стоп 195

Стоп то у тебя сработал как заподлицо... а вниз не пошел ((

Да, писец какой то :?
Потеря на ровном месте...
Zebra
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