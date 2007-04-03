Если скамеры из Плюстокена продолжат сливать, увидим 7500 и ниже.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:47
Если скамеры из Плюстокена продолжат сливать, увидим 7500 и ниже.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
phantom_systems, а прошлый раз тоже они лили? Обратите внимание как виртуозно и одинаково (пока одинаково) льют
П.С. И на кроссы по шиткоинам посмотрите.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:59
до 8,5к із якого рівня?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, с того самого что и Вы
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:40
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 09 бер, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ПЦ, конечно, как все валится. Я так понимаю - это по ТА.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:45
розібралися ж уже, що ТА - лженаука, Зебра обвалив крипту
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:48
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:18
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