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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:46
Vitaka написав:Zebra
, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать
Тоже не раз закрадывалась такая мысль, что киты имеют доступ к базе ордеров крупных бирж.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57
Zebra написав: Vitaka написав:Zebra
, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать
Тоже не раз закрадывалась такая мысль, что киты имеют доступ к базе ордеров крупных бирж.
Так вроде, владельцы бирж и есть основные киты, не? Нас тупо ипут. Я в этой куйне до халвинга. Если после него роста не будет - все закрываю и досвидос.
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