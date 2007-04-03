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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1698169917001701

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:46

  Vitaka написав:Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать :)

Тоже не раз закрадывалась такая мысль, что киты имеют доступ к базе ордеров крупных бирж.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать :)

Тоже не раз закрадывалась такая мысль, что киты имеют доступ к базе ордеров крупных бирж.

Так вроде, владельцы бирж и есть основные киты, не? Нас тупо ипут. Я в этой куйне до халвинга. Если после него роста не будет - все закрываю и досвидос.
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  #<1 ... 1698169917001701
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