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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:46
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57
Так вроде, владельцы бирж и есть основные киты, не? Нас тупо ипут. Я в этой куйне до халвинга. Если после него роста не будет - все закрываю и досвидос.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я, конечно, мало что в этом понимаю. Смотрю на графике eth/btc мы вроде бы пробили уровень 0,026 (примерно), но закрепиться выше не смогли, что, как я понимаю, не сильно хорошо для эфира. А уровень этот визуально выглядит, как достаточно таки важный. И, кстати, на часовике - это эфир не голову и плечи нам рисует?
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:24
Фигня все эти уровни. Вон по риплу сколько уровней рисовали, и толку.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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