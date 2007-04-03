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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:46
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57
Так вроде, владельцы бирж и есть основные киты, не? Нас тупо ипут. Я в этой куйне до халвинга. Если после него роста не будет - все закрываю и досвидос.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я, конечно, мало что в этом понимаю. Смотрю на графике eth/btc мы вроде бы пробили уровень 0,026 (примерно), но закрепиться выше не смогли, что, как я понимаю, не сильно хорошо для эфира. А уровень этот визуально выглядит, как достаточно таки важный. И, кстати, на часовике - это эфир не голову и плечи нам рисует?
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:24
Фигня все эти уровни. Вон по риплу сколько уровней рисовали, и толку.
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера уже 5,05 млрд.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:11
Вот этого-как раз и ждут...Все так думали(ют)-урвать до халвинга-потому что будет "тока дорожать" а потом нах..с пляжа.Но не тут то было.Рынок просто так не выпускает.Рынку нужны деньги и "инвесторы" как мухи залипшие в меде(а по сути-в г...не)будут барахтаться еще неизвестно сколько.Вот будет смеху,когда под шумок падения нефти-акций и короновируса,опустят весь криптоскам ниже плинтуса и вместо предхалвинговой эйфории,пойдем обновлять низы less then 6500...осенних,чтоб уже оттуда рвануть когда нибудь наверх.Падение ведь не может быть бесконечно как и рост.Но вот психика выдержит далеко не у всех
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:25
На битфинеке лонгов по эфиру к доллару и битку в сумме набрано 1.3 млн, притом 400 тысяч из них набирались, когда эфир пробил отметку 250 баксов и пошел выше. Я не знаю на что вся эта толпа сейчас расчитывает, но явно для похода на 500-600 баксов нужно всю ее для начала высадить из вагонов.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:37
А тут хопача і Трамп називає хріплі цифровим баксом! І на Місяць!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:42
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