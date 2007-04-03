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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1699170017011702>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:46

  Vitaka написав:Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать :)

Тоже не раз закрадывалась такая мысль, что киты имеют доступ к базе ордеров крупных бирж.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, думаю, шта ОНО видит стопы и ходит их собирать :)

Тоже не раз закрадывалась такая мысль, что киты имеют доступ к базе ордеров крупных бирж.

Так вроде, владельцы бирж и есть основные киты, не? Нас тупо ипут. Я в этой куйне до халвинга. Если после него роста не будет - все закрываю и досвидос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я, конечно, мало что в этом понимаю. Смотрю на графике eth/btc мы вроде бы пробили уровень 0,026 (примерно), но закрепиться выше не смогли, что, как я понимаю, не сильно хорошо для эфира. А уровень этот визуально выглядит, как достаточно таки важный. И, кстати, на часовике - это эфир не голову и плечи нам рисует?
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:24

  aleexxxx написав:Я, конечно, мало что в этом понимаю. Смотрю на графике eth/btc мы вроде бы пробили уровень 0,026 (примерно), но закрепиться выше не смогли, что, как я понимаю, не сильно хорошо для эфира. А уровень этот визуально выглядит, как достаточно таки важный. И, кстати, на часовике - это эфир не голову и плечи нам рисует?

Фигня все эти уровни. Вон по риплу сколько уровней рисовали, и толку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезера уже 5,05 млрд.

https://wallet.tether.to/transparency
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:11

  airmax78 написав: Я в этой куйне до халвинга. Если после него роста не будет - все закрываю и досвидос.


Вот этого-как раз и ждут...Все так думали(ют)-урвать до халвинга-потому что будет "тока дорожать" а потом нах..с пляжа.Но не тут то было.Рынок просто так не выпускает.Рынку нужны деньги и "инвесторы" как мухи залипшие в меде(а по сути-в г...не)будут барахтаться еще неизвестно сколько.Вот будет смеху,когда под шумок падения нефти-акций и короновируса,опустят весь криптоскам ниже плинтуса и вместо предхалвинговой эйфории,пойдем обновлять низы less then 6500...осенних,чтоб уже оттуда рвануть когда нибудь наверх.Падение ведь не может быть бесконечно как и рост.Но вот психика выдержит далеко не у всех :lol:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:25

  osafly написав:
  airmax78 написав: Я в этой куйне до халвинга. Если после него роста не будет - все закрываю и досвидос.


Вот этого-как раз и ждут...Все так думали(ют)-урвать до халвинга-потому что будет "тока дорожать" а потом нах..с пляжа.Но не тут то было.Рынок просто так не выпускает.Рынку нужны деньги и "инвесторы" как мухи залипшие в меде(а по сути-в г...не)будут барахтаться еще неизвестно сколько.Вот будет смеху,когда под шумок падения нефти-акций и короновируса,опустят весь криптоскам ниже плинтуса и вместо предхалвинговой эйфории,пойдем обновлять низы less then 6500...осенних,чтоб уже оттуда рвануть когда нибудь наверх.Падение ведь не может быть бесконечно как и рост.Но вот психика выдержит далеко не у всех :lol:

На битфинеке лонгов по эфиру к доллару и битку в сумме набрано 1.3 млн, притом 400 тысяч из них набирались, когда эфир пробил отметку 250 баксов и пошел выше. Я не знаю на что вся эта толпа сейчас расчитывает, но явно для похода на 500-600 баксов нужно всю ее для начала высадить из вагонов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:37

А тут хопача і Трамп називає хріплі цифровим баксом! І на Місяць! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:42

  Козак-характерник написав:А тут хопача і Трамп називає хріплі цифровим баксом! І на Місяць! :D

Ми будєм багатіє :?
Zebra
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