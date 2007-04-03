Щоб вірус через банкноти не розповсюджувати! Оцифрування!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:50
Щоб вірус через банкноти не розповсюджувати! Оцифрування!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 10 бер, 2020 01:43
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38
а шо нікаму нє будєт цікава остання вазможность закупитися ПА6к+? туземун же, ми будєм багатиє
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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