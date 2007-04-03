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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1699170017011702

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:50

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:А тут хопача і Трамп називає хріплі цифровим баксом! І на Місяць! :D

Ми будєм багатіє :?

Щоб вірус через банкноти не розповсюджувати! Оцифрування! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 01:43

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:А тут хопача і Трамп називає хріплі цифровим баксом! І на Місяць! :D

Ми будєм багатіє :?

Но не все, а только некоторые, которые уже не бедные :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закрадывается мысля, что после халва не только airmax забудет дорогу в крипту. По всем монетам на битфине лонги доминируют над шортами в 5-20 раз. Грядет Великая Стрижка.

Эфир к примеру (график с 2017 года)

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38

  Zebra написав:Закрадывается мысля, что после халва не только airmax забудет дорогу в крипту. По всем монетам на битфине лонги доминируют над шортами в 5-20 раз. Грядет Великая Стрижка.

Эфир к примеру (график с 2017 года)

Зображення

а шо нікаму нє будєт цікава остання вазможность закупитися ПА6к+? туземун же, ми будєм багатиє :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:28

  Zebra написав:Грядет Великая Стрижка.


Так Вы ж вчера еще давеча писали-Тизера напечатали уже на 5млрд?!! А раз печатают Тизер,по Вашим прежним объяснениям,это подготовка к росту.Чи не?? Я не так все понял??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:56

Ми будєм багатиє!

Тобто до 13 квітня ми станемо багаті! :D

Крипто-биржа Bitrue предлагает своим пользователям ставку в размере 10,2% на Ripple XRP и некоторые другие цифровые активы на следующие 30 дней. Пользователи платформы должны депонировать Ripple XRP на Bitrue и не могут снимать или управлять всеми монетами в течение 30 дней. Потребители могут предоставить Ripple XRP, чтобы заработать на этом указанный фиксированный процент, то есть, 10,2%.

Для того, чтобы пользователь попал под программу, депонировать Ripple XRP нужно до 13 марта 2020 года. Есть также у фиксированный лимит на сумму депозита. Для Ripple XRP максимум составляет 5 миллионов. Все, что будет внесено, будет не доступно в течение 30 дней. Проценты за Ripple XRP выплатят 13 апреля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:16

  osafly написав:
  Zebra написав:Грядет Великая Стрижка.


Так Вы ж вчера еще давеча писали-Тизера напечатали уже на 5млрд?!! А раз печатают Тизер,по Вашим прежним объяснениям,это подготовка к росту.Чи не?? Я не так все понял??

Это подготовка к закупу на стрижке.
Zebra
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  #<1 ... 1699170017011702
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