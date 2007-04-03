Щоб вірус через банкноти не розповсюджувати! Оцифрування!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:50
Щоб вірус через банкноти не розповсюджувати! Оцифрування!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 10 бер, 2020 01:43
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38
а шо нікаму нє будєт цікава остання вазможность закупитися ПА6к+? туземун же, ми будєм багатиє
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:28
Так Вы ж вчера еще давеча писали-Тизера напечатали уже на 5млрд?!! А раз печатают Тизер,по Вашим прежним объяснениям,это подготовка к росту.Чи не?? Я не так все понял??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:56
Ми будєм багатиє!
Тобто до 13 квітня ми станемо багаті!
Крипто-биржа Bitrue предлагает своим пользователям ставку в размере 10,2% на Ripple XRP и некоторые другие цифровые активы на следующие 30 дней. Пользователи платформы должны депонировать Ripple XRP на Bitrue и не могут снимать или управлять всеми монетами в течение 30 дней. Потребители могут предоставить Ripple XRP, чтобы заработать на этом указанный фиксированный процент, то есть, 10,2%.
Для того, чтобы пользователь попал под программу, депонировать Ripple XRP нужно до 13 марта 2020 года. Есть также у фиксированный лимит на сумму депозита. Для Ripple XRP максимум составляет 5 миллионов. Все, что будет внесено, будет не доступно в течение 30 дней. Проценты за Ripple XRP выплатят 13 апреля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:16
Зараз переглядають цей форум: goldfinger, Vadim V, zРадио, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|