Крипто-биржа Bitrue предлагает своим пользователям ставку в размере 10,2% на Ripple XRP и некоторые другие цифровые активы на следующие 30 дней. Пользователи платформы должны депонировать Ripple XRP на Bitrue и не могут снимать или управлять всеми монетами в течение 30 дней. Потребители могут предоставить Ripple XRP, чтобы заработать на этом указанный фиксированный процент, то есть, 10,2%.
Для того, чтобы пользователь попал под программу, депонировать Ripple XRP нужно до 13 марта 2020 года. Есть также у фиксированный лимит на сумму депозита. Для Ripple XRP максимум составляет 5 миллионов. Все, что будет внесено, будет не доступно в течение 30 дней. Проценты за Ripple XRP выплатят 13 апреля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Тобто до 13 квітня ми станемо багаті!
Крипто-биржа Bitrue предлагает своим пользователям ставку в размере 10,2% на Ripple XRP и некоторые другие цифровые активы на следующие 30 дней. Пользователи платформы должны депонировать Ripple XRP на Bitrue и не могут снимать или управлять всеми монетами в течение 30 дней. Потребители могут предоставить Ripple XRP, чтобы заработать на этом указанный фиксированный процент, то есть, 10,2%.
Для того, чтобы пользователь попал под программу, депонировать Ripple XRP нужно до 13 марта 2020 года. Есть также у фиксированный лимит на сумму депозита. Для Ripple XRP максимум составляет 5 миллионов. Все, что будет внесено, будет не доступно в течение 30 дней. Проценты за Ripple XRP выплатят 13 апреля.
Т.е., если риптелоид обвалится, счасливчики его не продадут перед дампом. Равно как если подскочит - тоже, не продадут