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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1700170117021703

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:28

  Козак-характерник написав:
Крипто-биржа Bitrue предлагает своим пользователям ставку в размере 10,2% на Ripple XRP
Все, что будет внесено, будет не доступно в течение 30 дней. Проценты за Ripple XRP выплатят 13 апреля.


Козак снова какую то криптопомойку надыбал..Вова,хватит "лазить по мусорникам" Хочешь чтоб снова тебя....нахлобучили.Ты ж пан-багатій,а не Леня Голубков :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что-то вы все непонятное сегодня пишете. Когда будет 20000 за биткоин лучше напишите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Когда рипл уже прожжет дыру в кармане,когда со всех сторон будет звучать всего одно слово- "Писта",когда хомяки в панике забудут пароль от входа на биржу и за биток будут покупать 1 пиццу-тогда и случится ОНО....Или ОН. Туземун Перехай Перехаевич! :D
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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:15

  airmax78 написав:Что-то вы все непонятное сегодня пишете. Когда будет 20000 за биткоин лучше напишите.

Мне всё равно, какая будет цена. Для спекулятивного счастья нужно совсем малость: в направлении не ошибиться и "длине" этого направления. Никаких инвестиций, только трейдинг.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:38

  Vitaka написав: если подскочит - тоже, не продадут :mrgreen:

О! :) Консервують. Викидають зайвих пасажирів з рОкети! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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