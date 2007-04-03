Козак снова какую то криптопомойку надыбал..Вова,хватит "лазить по мусорникам" Хочешь чтоб снова тебя....нахлобучили.Ты ж пан-багатій,а не Леня Голубков
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:28
Козак снова какую то криптопомойку надыбал..Вова,хватит "лазить по мусорникам" Хочешь чтоб снова тебя....нахлобучили.Ты ж пан-багатій,а не Леня Голубков
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что-то вы все непонятное сегодня пишете. Когда будет 20000 за биткоин лучше напишите.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Когда рипл уже прожжет дыру в кармане,когда со всех сторон будет звучать всего одно слово- "Писта",когда хомяки в панике забудут пароль от входа на биржу и за биток будут покупать 1 пиццу-тогда и случится ОНО....Или ОН. Туземун Перехай Перехаевич!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:15
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:38
О! Консервують. Викидають зайвих пасажирів з рОкети!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 11 бер, 2020 01:17
мучо апруво! позиція серйозного чоловіка в цьому хом'ячому балагані
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 11 бер, 2020 04:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:30
Zebra
Ты все еще в Эфире? Какие планы? какие стопы? Сижу в кефире по 202 и не знаю че и делать... Все просаживается.
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:41
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