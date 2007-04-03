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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1703170417051706>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:07

  TylerTruman_ написав:
  thirdeye написав:по 5500 кто-то стаканчики ставил? ))

затарився по 6170, застопився, ... на такий швидкий похід до 61,8% фібо моя фантазія не була розвинута :shock: взяв більше 3% скальперського профіту, далі треба дивитися ...

от 6170 какие цели по ТА?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:07

  OptiX написав:а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?

2000-2500 вполне
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

эфир соответственно 50 баксов и ниже,
рипл по 5 центов
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:12

Ночью вышел по 7900, не нравился мне этот движ, но такого слива не ожидал. С 8к до 5,7к за один день, который ещё не закончился.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:26

  Zebra написав:
  OptiX написав:а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?

2000-2500 вполне

Опять от вас пошли бредовые прогнозы? Из серии "выше 6к в 2019 не увидим".
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:34

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КАЛАТІТЬ!!!

що із БІТКОМ???
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:34

  Витаха написав:
  Zebra написав:
  OptiX написав:а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?

2000-2500 вполне

Опять от вас пошли бредовые прогнозы? Из серии "выше 6к в 2019 не увидим".

А в чем собственно бред? Если деньги никто не будет заводить в крипту в кризис, то цена будет сползать, т.к. даже при текущей цене до халвинга еще 2 месяца и нужно ежедневно вливать 12 млн долларов в новые добываемые битки. В крипте нет ничего не возможного. Кто вам доктор что вы купили по 8000, и не поставили стоп.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 12 бер, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:35

На Мексе ликвиднули лонги на 600 лямов.
phantom_systems
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  #<1 ... 1703170417051706>
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