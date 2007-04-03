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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:07
TylerTruman_ написав: thirdeye написав:по 5500
кто-то стаканчики ставил? ))
затарився по 6170, застопився, ... на такий швидкий похід до 61,8% фібо моя фантазія не була розвинута
взяв більше 3% скальперського профіту, далі треба дивитися ...
от 6170 какие цели по ТА?
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Zebra
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:07
а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?
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OptiX
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:07
OptiX написав:
а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?
2000-2500 вполне
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Zebra
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:08
эфир соответственно 50 баксов и ниже,
рипл по 5 центов
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:12
Ночью вышел по 7900, не нравился мне этот движ, но такого слива не ожидал. С 8к до 5,7к за один день, который ещё не закончился.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:26
Zebra написав: OptiX написав:
а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?
2000-2500 вполне
Опять от вас пошли бредовые прогнозы? Из серии "выше 6к в 2019 не увидим".
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Витаха
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:27
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:34
Витаха написав: Zebra написав: OptiX написав:
а ктото сейчас закупается? чет кажется можем и до 0.5к за биток дойти.
Кому он нужен при таком кризисе?
2000-2500 вполне
Опять от вас пошли бредовые прогнозы? Из серии "выше 6к в 2019 не увидим".
А в чем собственно бред? Если деньги никто не будет заводить в крипту в кризис, то цена будет сползать, т.к. даже при текущей цене до халвинга еще 2 месяца и нужно ежедневно вливать 12 млн долларов в новые добываемые битки. В крипте нет ничего не возможного. Кто вам доктор что вы купили по 8000, и не поставили стоп.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 12 бер, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:35
На Мексе ликвиднули лонги на 600 лямов.
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