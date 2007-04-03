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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:38
Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:45
greenozon написав:
Є Т І Т Ь
КАЛАТІТЬ!!!
що із БІТКОМ???
валиться в ріалтаймі прямо на очах
5700
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:51
airmax78 написав: Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:59
flyman написав: airmax78 написав: Vitaka написав:
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш
Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09
airmax78 написав:
Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.
Каюсь, сам поверил, что до халвинга такое не возможно.
Даже когда видел, что лонгов в 10 раз больше чем шортов.
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