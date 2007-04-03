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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1703170417051706

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36

  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:38

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:45

  greenozon написав:Є Т І Т Ь
КАЛАТІТЬ!!!

що із БІТКОМ???
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:51

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.

привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:59

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.

привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш

Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09

  airmax78 написав:Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.

Каюсь, сам поверил, что до халвинга такое не возможно.
Даже когда видел, что лонгов в 10 раз больше чем шортов.
Zebra
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  #<1 ... 1703170417051706
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