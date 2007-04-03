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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1704170517061707>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36

  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:38

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:45

  greenozon написав:Є Т І Т Ь
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що із БІТКОМ???
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:51

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.

привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:59

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.

привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш

Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09

  airmax78 написав:Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.

Каюсь, сам поверил, что до халвинга такое не возможно.
Даже когда видел, что лонгов в 10 раз больше чем шортов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:12

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.

привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш

Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.

крипта не золото, кількість обмежена, на всіх не вистачить.
"хто перший встав, того і тапки"
так що запригуй, поки відкат, потім р0кетой туземун
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стоял шорт по эфиру с плечом 3х на 30к (10к своих)
И дернуло меня утром купить эфир по по 173.55 и закрыть шорт ((
Ну не обидно,а? и чего меня не отвлекли утрмо или не поспал до обеда.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подскажите способы вывести относительно быстро 10к с биржи, для сохранности. Можно на карту. Но чтобы Банки ничего не спросили. Чет я очкую держать фиат на биржах. А Крипту покупать не хочу сейчас, пока не прояснятся масштабы кризиса.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:59

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  thirdeye написав:по 5500 кто-то стаканчики ставил? ))

затарився по 6170, застопився, ... на такий швидкий похід до 61,8% фібо моя фантазія не була розвинута :shock: взяв більше 3% скальперського профіту, далі треба дивитися ...

от 6170 какие цели по ТА?

цілі від цього рівня немає, просто пошук норм точки входу після дампу, ціль буду дивитися по консолідації, ... але зараз ключове, чи на 5,5к (61,8% фібо рівень) закінчилася корекція (яка триває із липня 2019)?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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