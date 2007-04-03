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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:38
Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:45
greenozon написав:
Є Т І Т Ь
КАЛАТІТЬ!!!
що із БІТКОМ???
валиться в ріалтаймі прямо на очах
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:51
airmax78 написав: Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:59
flyman написав: airmax78 написав: Vitaka написав:
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш
Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09
airmax78 написав:
Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.
Каюсь, сам поверил, что до халвинга такое не возможно.
Даже когда видел, что лонгов в 10 раз больше чем шортов.
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Zebra
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:12
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я надеюсь на:
1) Биток по 20000
2) Эфир по 600
3) Риппл по 1 доллару.
Вернее не надеюсь, я уверен, что такая цена будет очень скоро.
привіт, ти вже тут на празніку жизні пітросяниш
Если не верить в криптоговеный туземун - то покупать ее - безумие.
крипта не золото, кількість обмежена, на всіх не вистачить.
"хто перший встав, того і тапки"
так що запригуй, поки відкат, потім р0кетой туземун
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:23
Стоял шорт по эфиру с плечом 3х на 30к (10к своих)
И дернуло меня утром купить эфир по по 173.55 и закрыть шорт ((
Ну не обидно,а? и чего меня не отвлекли утрмо или не поспал до обеда.
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OptiX
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:29
Подскажите способы вывести относительно быстро 10к с биржи, для сохранности. Можно на карту. Но чтобы Банки ничего не спросили. Чет я очкую держать фиат на биржах. А Крипту покупать не хочу сейчас, пока не прояснятся масштабы кризиса.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:59
Zebra написав: TylerTruman_ написав: thirdeye написав:по 5500
кто-то стаканчики ставил? ))
затарився по 6170, застопився, ... на такий швидкий похід до 61,8% фібо моя фантазія не була розвинута
взяв більше 3% скальперського профіту, далі треба дивитися ...
от 6170 какие цели по ТА?
цілі від цього рівня немає, просто пошук норм точки входу після дампу, ціль буду дивитися по консолідації, ... але зараз ключове, чи на 5,5к (61,8% фібо рівень) закінчилася корекція (яка триває із липня 2019)?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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