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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:00
Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:18
TylerTruman_ написав: Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?
Абгрунтовую
Просто я напомнил Воздушному Максу его же вопрос.
П.С. Вопрос был задан при 10к примерно.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:25
Vitaka написав: TylerTruman_ написав: Vitaka написав:
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?
Абгрунтовую
Просто я напомнил Воздушному Максу его же вопрос.
П.С. Вопрос был задан при 10к примерно.
я уже забув, що він писав, серйозно не спрйняв, ... тобто тролінг на тролінг
а ми все-таки будемо багатиє
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:30
TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36
Vitaka написав:TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.
2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.
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