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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:00
Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:18
TylerTruman_ написав: Vitaka написав: airmax78 написав:
Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?
Абгрунтовую
Просто я напомнил Воздушному Максу его же вопрос.
П.С. Вопрос был задан при 10к примерно.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:25
Vitaka написав: TylerTruman_ написав: Vitaka написав:
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к?
ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?
Абгрунтовую
Просто я напомнил Воздушному Максу его же вопрос.
П.С. Вопрос был задан при 10к примерно.
я уже забув, що він писав, серйозно не спрйняв, ... тобто тролінг на тролінг
а ми все-таки будемо багатиє
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:30
TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.
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Vitaka
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36
Vitaka написав:TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.
2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:45
Zebra написав: Vitaka написав:TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.
2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.
2к к халвингу только в случае реальной глобальной эпидемии с закрытием границ, фондовым крахом и отказом основных финансовых инструментов. Только вот тогда у людей будут совсем другие приоритеты в жизни.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:06
phantom_systems написав: Zebra написав: Vitaka написав:TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.
2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.
2к к халвингу только в случае реальной глобальной эпидемии с закрытием границ, фондовым крахом и отказом основных финансовых инструментов. Только вот тогда у людей будут совсем другие приоритеты в жизни.
Ви так прям напалмом пройшлися по ймовірниму негативному фундаменту
... я, доречі, після сьогоднішнього проливу, здивувався не тим, де зупинилися, а на чому в такий короткий час дамп? поліз на твіттер, в передчутті новини щось типу -> бітфайнекс зіскамився,
а по факту конкретно для крипти ніякого фундаменту не виявилося, крім он що в світі робиться
ПС короч, сьогодні на крипті ведмеді розбавили нудьгу, а то сильно увага почала переключатися на інші маркети ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:13
Vitaka написав:TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к
.
при оновлені сьогоднішніх низів, у Вас не буде віри в післяхалвіговий туземун?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:19
Странно, все кричали, что когда начнется кризис биток (и другая крипта) взлетят до небес как актив-убежище, а оно вона как...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:41
TylerTruman_ написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.
2к к халвингу только в случае реальной глобальной эпидемии с закрытием границ, фондовым крахом и отказом основных финансовых инструментов. Только вот тогда у людей будут совсем другие приоритеты в жизни.
Ви так прям напалмом пройшлися по ймовірниму негативному фундаменту
... я, доречі, після сьогоднішнього проливу, здивувався не тим, де зупинилися, а на чому в такий короткий час дамп? поліз на твіттер, в передчутті новини щось типу -> бітфайнекс зіскамився,
а по факту конкретно для крипти ніякого фундаменту не виявилося, крім он що в світі робиться
Похоже, у кого-то с большим депо нервы не выдержали, затем остальные подключились и понеслись сорванные стопы. Фонда шла в просадку на новостях как раньше. Крипта могла упасть с опережением примерно до 7к по деду, а вот оно как вышло. Впрочем, в декабре 6,5к видели, через месяц уже 9к тестировали. Так что шоу продолжается.
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