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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1705170617071708>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:00

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:18

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Робко так, из под кровати: "Мы будемо багатии?"


Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?


Абгрунтовую :) Просто я напомнил Воздушному Максу его же вопрос.
П.С. Вопрос был задан при 10к примерно.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:25

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:
Кто-то ещё надеется на биток по 8-7-6к? :)

ви скептичні відносно таких рівнів? обгрунтуйте свою позицію?


Абгрунтовую :) Просто я напомнил Воздушному Максу его же вопрос.
П.С. Вопрос был задан при 10к примерно.

я уже забув, що він писав, серйозно не спрйняв, ... тобто тролінг на тролінг :wink: а ми все-таки будемо багатиє :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, мы уже багатие, а будем ещё богачее :)
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36

  Vitaka написав:TylerTruman_, мы уже багатие, а будем ещё богачее :)
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.

2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:45

  Zebra написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, мы уже багатие, а будем ещё богачее :)
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.

2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.

2к к халвингу только в случае реальной глобальной эпидемии с закрытием границ, фондовым крахом и отказом основных финансовых инструментов. Только вот тогда у людей будут совсем другие приоритеты в жизни.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:06

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, мы уже багатие, а будем ещё богачее :)
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.

2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.

2к к халвингу только в случае реальной глобальной эпидемии с закрытием границ, фондовым крахом и отказом основных финансовых инструментов. Только вот тогда у людей будут совсем другие приоритеты в жизни.

Ви так прям напалмом пройшлися по ймовірниму негативному фундаменту :wink: ... я, доречі, після сьогоднішнього проливу, здивувався не тим, де зупинилися, а на чому в такий короткий час дамп? поліз на твіттер, в передчутті новини щось типу -> бітфайнекс зіскамився, :mrgreen: а по факту конкретно для крипти ніякого фундаменту не виявилося, крім он що в світі робиться :roll:

ПС короч, сьогодні на крипті ведмеді розбавили нудьгу, а то сильно увага почала переключатися на інші маркети ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:13

  Vitaka написав:TylerTruman_, мы уже багатие, а будем ещё богачее :)
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.

при оновлені сьогоднішніх низів, у Вас не буде віри в післяхалвіговий туземун?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:19

Странно, все кричали, что когда начнется кризис биток (и другая крипта) взлетят до небес как актив-убежище, а оно вона как...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:41

  TylerTruman_ написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:2-2.5к цель к халвингу, сначала высадка всех лишних пассажиров, потом туземун только возможен.

2к к халвингу только в случае реальной глобальной эпидемии с закрытием границ, фондовым крахом и отказом основных финансовых инструментов. Только вот тогда у людей будут совсем другие приоритеты в жизни.

Ви так прям напалмом пройшлися по ймовірниму негативному фундаменту :wink: ... я, доречі, після сьогоднішнього проливу, здивувався не тим, де зупинилися, а на чому в такий короткий час дамп? поліз на твіттер, в передчутті новини щось типу -> бітфайнекс зіскамився, :mrgreen: а по факту конкретно для крипти ніякого фундаменту не виявилося, крім он що в світі робиться :roll:

Похоже, у кого-то с большим депо нервы не выдержали, затем остальные подключились и понеслись сорванные стопы. Фонда шла в просадку на новостях как раньше. Крипта могла упасть с опережением примерно до 7к по деду, а вот оно как вышло. Впрочем, в декабре 6,5к видели, через месяц уже 9к тестировали. Так что шоу продолжается.
phantom_systems
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