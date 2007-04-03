|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:43
офигеть, вот это пролив. если упадем ниже этого уровня, то можно забыть про рокету навсегда
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55
TylerTruman_ написав: Vitaka написав:TylerTruman_
, мы уже багатие, а будем ещё богачее
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к
.
при оновлені сьогоднішніх низів, у Вас не буде віри в післяхалвіговий туземун?
Почему? Я ж писал ранее, что цена (для меня) не имеет значения.
Я инвестором становится не хочу.
Важно направление движения и длина этого движения в %%.
Фсьо ИМХО.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1611
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|42837
|185243799
|
|
|6829
|1523926
|
|
|38
|47497
|
|