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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1705170617071708

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

офигеть, вот это пролив. если упадем ниже этого уровня, то можно забыть про рокету навсегда
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, мы уже багатие, а будем ещё богачее :)
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.

при оновлені сьогоднішніх низів, у Вас не буде віри в післяхалвіговий туземун?


Почему? Я ж писал ранее, что цена (для меня) не имеет значения.
Я инвестором становится не хочу.
Важно направление движения и длина этого движения в %%.
Фсьо ИМХО.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:38

Чтобы решить что делать с криптой, имхо нужно следить за цифрами распространения пандемии коронавируса.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.
Zebra
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