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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
офигеть, вот это пролив. если упадем ниже этого уровня, то можно забыть про рокету навсегда
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55
Почему? Я ж писал ранее, что цена (для меня) не имеет значения.
Я инвестором становится не хочу.
Важно направление движения и длина этого движения в %%.
Фсьо ИМХО.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:38
Чтобы решить что делать с криптой, имхо нужно следить за цифрами распространения пандемии коронавируса.
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.
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