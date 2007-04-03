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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
офигеть, вот это пролив. если упадем ниже этого уровня, то можно забыть про рокету навсегда
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55
Почему? Я ж писал ранее, что цена (для меня) не имеет значения.
Я инвестором становится не хочу.
Важно направление движения и длина этого движения в %%.
Фсьо ИМХО.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:38
Чтобы решить что делать с криптой, имхо нужно следить за цифрами распространения пандемии коронавируса.
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:37
ви що на 5 хвилинному ТФ такий бадьорий прогноз робите?
на 5 хв. там щось трикутнико-вимпелоподіібне зараз, і якщо на нього все-таки надіятися, то допущення Vitaka ближче до цілі ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Когда в декабре 2018г биток упал болтался между 3.2-4.5 всего пару месяцев от силы,пошли массовые отклбчения майнеров,асиков и прочей чухни,ввиду убыточности.Учитывая снижение вознаграждения за добытый блок через 2 месяца,что можно говорить о разговорах про цены в 2-4 тыс?? Не пойдет ли вся сеть по..... в таком случае??Да и производители сего оборудования,будут так же в глубокой ж...А уж они,не раз циркулировала версия,оказывают немало влияния на весь рынок крипты вцелом..
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто подскажет,какой более менее нормальный банк для вывода фиата на карту(тот кто меньше всего сует свое хрюкало туда куда не нужно) Можно в личку(если здесь низзя).Заранее благодарен.Спасибо!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:40
якщо вам без хрюкала, особливо, коли N кАтлєт, тоді точно налік варіант, я працюю іменно так, можете дати клич на форумі Моцарта, там є фахові кореспонденти (опт-обмінку з яким я працюю, не хочу афішувати) ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:07
Биток упадет до 2 тысяч, сложность скорректируется.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Лично я готовился у этому кризису, весь в фиате, биток однозначно буду холдить купив по 2-2.5
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