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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1705170617071708

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

офигеть, вот это пролив. если упадем ниже этого уровня, то можно забыть про рокету навсегда
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:55

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, мы уже багатие, а будем ещё богачее :)
Штота мне здаётся, что на этом пролива не закончится.
ОНО возьмёт недельку на перепочинок и на 5,3к.

при оновлені сьогоднішніх низів, у Вас не буде віри в післяхалвіговий туземун?


Почему? Я ж писал ранее, что цена (для меня) не имеет значения.
Я инвестором становится не хочу.
Важно направление движения и длина этого движения в %%.
Фсьо ИМХО.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:38

Чтобы решить что делать с криптой, имхо нужно следить за цифрами распространения пандемии коронавируса.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:37

  Zebra написав:Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.

ви що на 5 хвилинному ТФ такий бадьорий прогноз робите? :mrgreen:
на 5 хв. там щось трикутнико-вимпелоподіібне зараз, і якщо на нього все-таки надіятися, то допущення Vitaka ближче до цілі ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Когда в декабре 2018г биток упал болтался между 3.2-4.5 всего пару месяцев от силы,пошли массовые отклбчения майнеров,асиков и прочей чухни,ввиду убыточности.Учитывая снижение вознаграждения за добытый блок через 2 месяца,что можно говорить о разговорах про цены в 2-4 тыс?? Не пойдет ли вся сеть по..... в таком случае??Да и производители сего оборудования,будут так же в глубокой ж...А уж они,не раз циркулировала версия,оказывают немало влияния на весь рынок крипты вцелом..
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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто подскажет,какой более менее нормальный банк для вывода фиата на карту(тот кто меньше всего сует свое хрюкало туда куда не нужно) Можно в личку(если здесь низзя).Заранее благодарен.Спасибо!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:40

  osafly написав:Кто подскажет,какой более менее нормальный банк для вывода фиата на карту(тот кто меньше всего сует свое хрюкало туда куда не нужно) Можно в личку(если здесь низзя).Заранее благодарен.Спасибо!

якщо вам без хрюкала, особливо, коли N кАтлєт, тоді точно налік варіант, я працюю іменно так, можете дати клич на форумі Моцарта, там є фахові кореспонденти (опт-обмінку з яким я працюю, не хочу афішувати) ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:07

  osafly написав:Когда в декабре 2018г биток упал болтался между 3.2-4.5 всего пару месяцев от силы,пошли массовые отклбчения майнеров,асиков и прочей чухни,ввиду убыточности.Учитывая снижение вознаграждения за добытый блок через 2 месяца,что можно говорить о разговорах про цены в 2-4 тыс?? Не пойдет ли вся сеть по..... в таком случае??Да и производители сего оборудования,будут так же в глубокой ж...А уж они,не раз циркулировала версия,оказывают немало влияния на весь рынок крипты вцелом..

Биток упадет до 2 тысяч, сложность скорректируется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лично я готовился у этому кризису, весь в фиате, биток однозначно буду холдить купив по 2-2.5
Zebra
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