Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:20
greenozon
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:31
osafly написав:
Когда в декабре 2018г биток упал болтался между 3.2-4.5 всего пару месяцев от силы,пошли массовые отклбчения майнеров,асиков и прочей чухни,ввиду убыточности.Учитывая снижение вознаграждения за добытый блок через 2 месяца,что можно говорить о разговорах про цены в 2-4 тыс?? Не пойдет ли вся сеть по..... в таком случае??Да и производители сего оборудования,будут так же в глубокой ж...А уж они,не раз циркулировала версия,оказывают немало влияния на весь рынок крипты вцелом..
https://www.youtube.com/watch?v=1uWNA311NeY
Тут вот Валера говорит, что майнерам эфира стали платить больше комиссионных и поэтому не смотря на падение курса, майнить выгодно.
aleexxxx
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:34
В 2019-м дамп сделали на 50%. Если сделают и сейчас так, то это будет 4к.
П.С. Заметили, шо альты через кросс тормозят (ну пока во всяком случае) падение к доллару своего добра?
Vitaka
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:35
Vitaka написав:
В
2019-м дамп сделали на 50%
. Если сделают и сейчас так, то это
будет 4к
.
П.С. Заметили, шо альты через кросс тормозят (ну пока во всяком случае) падение к доллару своего добра?
статистику можна також підлаштовувати в залежності від того, що хочеш доказати
річні лоу за останні 5 років і фактично останній глобальний булл-ран бітка ...
ми будемо багатиє
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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