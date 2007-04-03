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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1707170817091710>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:20

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:31

...

  osafly написав:Когда в декабре 2018г биток упал болтался между 3.2-4.5 всего пару месяцев от силы,пошли массовые отклбчения майнеров,асиков и прочей чухни,ввиду убыточности.Учитывая снижение вознаграждения за добытый блок через 2 месяца,что можно говорить о разговорах про цены в 2-4 тыс?? Не пойдет ли вся сеть по..... в таком случае??Да и производители сего оборудования,будут так же в глубокой ж...А уж они,не раз циркулировала версия,оказывают немало влияния на весь рынок крипты вцелом..


https://www.youtube.com/watch?v=1uWNA311NeY

Тут вот Валера говорит, что майнерам эфира стали платить больше комиссионных и поэтому не смотря на падение курса, майнить выгодно.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В 2019-м дамп сделали на 50%. Если сделают и сейчас так, то это будет 4к.
П.С. Заметили, шо альты через кросс тормозят (ну пока во всяком случае) падение к доллару своего добра? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:35

  Vitaka написав:В 2019-м дамп сделали на 50%. Если сделают и сейчас так, то это будет 4к.
П.С. Заметили, шо альты через кросс тормозят (ну пока во всяком случае) падение к доллару своего добра? :)

статистику можна також підлаштовувати в залежності від того, що хочеш доказати :wink:
річні лоу за останні 5 років і фактично останній глобальний булл-ран бітка ...

Зображення

ми будемо багатиє :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:20

  airmax78 написав:Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.

Па 10 центов усредняйтесь по риплу на ту же сумму.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:25

  airmax78 написав:Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.

100%. Не бздо! Я докупив ріпли на ту саму суму по 0.15. Впаде ще, докуплю ще на таку ж. Або скамнуться, або я буду багатий! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:32

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.

ви що на 5 хвилинному ТФ такий бадьорий прогноз робите? :mrgreen:
на 5 хв. там щось трикутнико-вимпелоподіібне зараз, і якщо на нього все-таки надіятися, то допущення Vitaka ближче до цілі ...

Медвежий флаг отработал.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:33

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.

Па 10 центов усредняйтесь по риплу на ту же сумму.

дід Пітер після збувшоїся цілі 0,2 ... відправляє хриплого в пустоту :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:39

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.

ви що на 5 хвилинному ТФ такий бадьорий прогноз робите? :mrgreen:
на 5 хв. там щось трикутнико-вимпелоподіібне зараз, і якщо на нього все-таки надіятися, то допущення Vitaka ближче до цілі ...

Медвежий флаг отработал.

не в курсі, про що Ви :roll:

ПС за мої 3и роки в крипті, ведмеді найбільше вразили сьогодні, але дуже не вистачає новин про те, що бітфайнекс зіскамився та бінанс взламали :mrgreen: чи Трамп заборонив операції із бітком в США 8)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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