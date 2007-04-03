Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:20
greenozon
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:31
osafly написав:
Когда в декабре 2018г биток упал болтался между 3.2-4.5 всего пару месяцев от силы,пошли массовые отклбчения майнеров,асиков и прочей чухни,ввиду убыточности.Учитывая снижение вознаграждения за добытый блок через 2 месяца,что можно говорить о разговорах про цены в 2-4 тыс?? Не пойдет ли вся сеть по..... в таком случае??Да и производители сего оборудования,будут так же в глубокой ж...А уж они,не раз циркулировала версия,оказывают немало влияния на весь рынок крипты вцелом..
https://www.youtube.com/watch?v=1uWNA311NeY
Тут вот Валера говорит, что майнерам эфира стали платить больше комиссионных и поэтому не смотря на падение курса, майнить выгодно.
aleexxxx
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:34
В 2019-м дамп сделали на 50%. Если сделают и сейчас так, то это будет 4к.
П.С. Заметили, шо альты через кросс тормозят (ну пока во всяком случае) падение к доллару своего добра?
Vitaka
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:35
Vitaka написав:
В
2019-м дамп сделали на 50%
. Если сделают и сейчас так, то это
будет 4к
.
П.С. Заметили, шо альты через кросс тормозят (ну пока во всяком случае) падение к доллару своего добра?
статистику можна також підлаштовувати в залежності від того, що хочеш доказати
річні лоу за останні 5 років і фактично останній глобальний булл-ран бітка ...
ми будемо багатиє
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:09
Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.
airmax78
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:20
airmax78 написав:
Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.
Па 10 центов усредняйтесь по риплу на ту же сумму.
Zebra
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:25
airmax78 написав:
Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.
100%. Не бздо! Я докупив ріпли на ту саму суму по 0.15. Впаде ще, докуплю ще на таку ж. Або скамнуться, або я буду багатий!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:32
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.
ви що на 5 хвилинному ТФ такий бадьорий прогноз робите?
на 5 хв. там щось трикутнико-вимпелоподіібне зараз, і якщо на нього все-таки надіятися, то допущення Vitaka ближче до цілі ...
Медвежий флаг отработал.
Zebra
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:33
Zebra написав: airmax78 написав:
Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.
Па 10 центов усредняйтесь по риплу на ту же сумму.
дід Пітер після збувшоїся цілі 0,2 ... відправляє хриплого в пустоту
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:39
Zebra написав: TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Если сейчас рисуется медвежий флаг, то следующий пролив на 4000 по теории должен быть.
ви що на 5 хвилинному ТФ такий бадьорий прогноз робите?
на 5 хв. там щось трикутнико-вимпелоподіібне зараз, і якщо на нього все-таки надіятися, то допущення Vitaka ближче до цілі ...
Медвежий флаг
отработал.
не в курсі, про що Ви
ПС за мої 3и роки в крипті, ведмеді найбільше вразили сьогодні, але дуже не вистачає новин про те, що бітфайнекс зіскамився та бінанс взламали
чи Трамп заборонив операції із бітком в США
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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