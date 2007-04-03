В смысле аннигилирует?
И таки 4к маячит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:41
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:47
кАтлети на 4,2к в маркет?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто то еще сомневается, что 2000-2500 для биткоина это реально?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:57
а скільки тоді в післяхалвінг на північ реально?
хоча краще питання, а ПА100-150 сумніваєтеся?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:58
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:07
Всё возможно, даже если уже завтра будет 2000, не удивлюсь. Вопрос тода встанет выдержит ли атаку короновируса крипта как таковая, или же через пару лет о ней будут вспоминать как об историческом курьёзе.
In HODL we trust
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:09
Обнуление блокчейнов многих монет может произойти - просто распадутся ноды за нерентабельностью.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:15
прикинув, що якби до цього часу холдив свою саму першу лонгову позицію, як робить багато хом'яків, то було би на моменті більше 600% профіту але з другої сторони, лайт більше ніж на 90% в просадці від свого історичного хаю, ... і фундаментально фактично залишився ні про що, тільки маркетингове "цифрове срібло", такі пузирі повинні лопатися, а для вірян дуже боляче ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Второй медвежий флаг рисуется...
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