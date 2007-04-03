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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1708170917101711>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:41

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Мы бУдемо багатии!! Это не обсуждается.

Па 10 центов усредняйтесь по риплу на ту же сумму.

дід Пітер після збувшоїся цілі 0,2 ... відправляє хриплого в пустоту :mrgreen:

В смысле аннигилирует? :)
И таки 4к маячит :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:47

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Па 10 центов усредняйтесь по риплу на ту же сумму.

дід Пітер після збувшоїся цілі 0,2 ... відправляє хриплого в пустоту :mrgreen:

В смысле аннигилирует? :)
И таки 4к маячит :)

Зображення

кАтлети на 4,2к в маркет? :shock:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто то еще сомневается, что 2000-2500 для биткоина это реально?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:57

  Zebra написав:Кто то еще сомневается, что 2000-2500 для биткоина это реально?

а скільки тоді в післяхалвінг на північ реально? :wink:
хоча краще питання, а ПА100-150 сумніваєтеся? :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:58

  Zebra написав:Кто то еще сомневается, что 2000-2500 для биткоина это реально?

Я ещё сомневаюсь :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:07

Всё возможно, даже если уже завтра будет 2000, не удивлюсь. Вопрос тода встанет выдержит ли атаку короновируса крипта как таковая, или же через пару лет о ней будут вспоминать как об историческом курьёзе.
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:09

  Tegularius написав:Всё возможно, даже если уже завтра будет 2000, не удивлюсь. Вопрос тода встанет выдержит ли атаку короновируса крипта как таковая, или же через пару лет о ней будут вспоминать как об историческом курьёзе.

Обнуление блокчейнов многих монет может произойти - просто распадутся ноды за нерентабельностью.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:15

прикинув, що якби до цього часу холдив свою саму першу лонгову позицію, як робить багато хом'яків, то було би на моменті більше 600% профіту :shock: але з другої сторони, лайт більше ніж на 90% в просадці від свого історичного хаю, ... і фундаментально фактично залишився ні про що, тільки маркетингове "цифрове срібло", такі пузирі повинні лопатися, а для вірян дуже боляче ...

якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Второй медвежий флаг рисуется...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ми будем багатие!)
Казак форточку закрой, мы переживаем.... пусть рипл-ракета без тебя летит
OptiX
 
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