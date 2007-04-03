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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1708170917101711

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Заметил, что после каждого резкого пролива наблюдается небольшой короткий "отскок", после которого падает дальше. Наверное это делается для того, чтобы кто-то подумал, что вот оно дно и пошел откупаться. Неужели есть еще такие..
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:02

  Tegularius написав:Заметил, что после каждого резкого пролива наблюдается небольшой короткий "отскок", после которого падает дальше. Наверное это делается для того, чтобы кто-то подумал, что вот оно дно и пошел откупаться. Неужели есть еще такие..

так всегда же, топчатся пару часов на всех уровнях, которые только остались, но откупать никто не собирается, и льют дальше
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

последний шанс для ТА, если это пробивается, то у меня 0 идей, куда это все дело укатится, и что будет вообще с криптой после халвинга. может быть вообще любой уровеньЗображення
spacemachine
 
Повідомлень: 12
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  #<1 ... 1708170917101711
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