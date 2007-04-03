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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Заметил, что после каждого резкого пролива наблюдается небольшой короткий "отскок", после которого падает дальше. Наверное это делается для того, чтобы кто-то подумал, что вот оно дно и пошел откупаться. Неужели есть еще такие..
In HODL we trust
Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:02
так всегда же, топчатся пару часов на всех уровнях, которые только остались, но откупать никто не собирается, и льют дальше
Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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