Заметил, что после каждого резкого пролива наблюдается небольшой короткий "отскок", после которого падает дальше. Наверное это делается для того, чтобы кто-то подумал, что вот оно дно и пошел откупаться. Неужели есть еще такие..
Tegularius написав:Заметил, что после каждого резкого пролива наблюдается небольшой короткий "отскок", после которого падает дальше. Наверное это делается для того, чтобы кто-то подумал, что вот оно дно и пошел откупаться. Неужели есть еще такие..
так всегда же, топчатся пару часов на всех уровнях, которые только остались, но откупать никто не собирается, и льют дальше