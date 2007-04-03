Заметил, что после каждого резкого пролива наблюдается небольшой короткий "отскок", после которого падает дальше. Наверное это делается для того, чтобы кто-то подумал, что вот оно дно и пошел откупаться. Неужели есть еще такие..
Tegularius написав:Заметил, что после каждого резкого пролива наблюдается небольшой короткий "отскок", после которого падает дальше. Наверное это делается для того, чтобы кто-то подумал, что вот оно дно и пошел откупаться. Неужели есть еще такие..
так всегда же, топчатся пару часов на всех уровнях, которые только остались, но откупать никто не собирается, и льют дальше
Tegularius написав:Всё возможно, даже если уже завтра будет 2000, не удивлюсь. Вопрос тода встанет выдержит ли атаку короновируса крипта как таковая, или же через пару лет о ней будут вспоминать как об историческом курьёзе.
Обнуление блокчейнов многих монет может произойти - просто распадутся ноды за нерентабельностью.
Так не только ж крипта отвесно летит. Сейчас просто тупо паник-селл. Или паник. Маржиналить сейчас просто самоубийство. В любую сторону.