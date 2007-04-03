RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1709171017111712

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:43

Вітаю, я до Вас з дилетантським запитанням.
Яку біржу порадите з можливістю вивести на укр карту, чи зараз так можна зі всіх?
Що з btc-trade, жива?
Дякую.
Diego_special
 
Повідомлень: 13
З нами з: 01.04.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18

  Vitaka написав:Кто в курсе, разрыв на СМЕ инструмент закрывает всегда? Какие приоритеты в этом?

точно часто, але на рахунок завжди, я не став би загадувати, імхо, це мулька деяких аналітиків, ... на качелях типу цікаво відслідковувати, але враховуючи останій двіж діда, то дуже сумнівно на відносно малоліквідний СМЕ оглядуватися
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 13 бер, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю, что данный слив еще связан с тем, что на днях битфинекс увеличил маржинальное плече по топовым монетам до 5х, и потому вчера такой шквал ликвидаций прошел, учитывая, что у них в лонгах на миллиард долларов народ сидел.

Есть еще мнение, что это дело рук скамеров PlusToken, они на одних биржах зашортили криптовалюты, а на других их лили, чтоб отбелить прибыль.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7731
З нами з: 21.09.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:30

  Zebra написав:Есть еще мнение, что это дело рук скамеров PlusToken, они на одних биржах зашортили криптовалюты, а на других их лили, чтоб отбелить прибыль.

У них не было объёма для такого обвала, разве что они шортанули с большим плечом.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:39

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Есть еще мнение, что это дело рук скамеров PlusToken, они на одних биржах зашортили криптовалюты, а на других их лили, чтоб отбелить прибыль.

У них не было объёма для такого обвала, разве что они шортанули с большим плечом.

13 тысяч битков которые отправили в миксеры достаточно было чтоб толкнуть рынок, в условиях мирового кризиса и плеча не нужно. Стопы и маржин-колы сделали свое дело.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7731
З нами з: 21.09.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1709171017111712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 4327, 4328, 4329
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
43288 185370711
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 17:32
Яша
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 47514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.