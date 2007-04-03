Вітаю, я до Вас з дилетантським запитанням.
Яку біржу порадите з можливістю вивести на укр карту, чи зараз так можна зі всіх?
Що з btc-trade, жива?
Дякую.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:43
Вітаю, я до Вас з дилетантським запитанням.
Яку біржу порадите з можливістю вивести на укр карту, чи зараз так можна зі всіх?
Що з btc-trade, жива?
Дякую.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18
точно часто, але на рахунок завжди, я не став би загадувати, імхо, це мулька деяких аналітиків, ... на качелях типу цікаво відслідковувати, але враховуючи останій двіж діда, то дуже сумнівно на відносно малоліквідний СМЕ оглядуватися
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 13 бер, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю, что данный слив еще связан с тем, что на днях битфинекс увеличил маржинальное плече по топовым монетам до 5х, и потому вчера такой шквал ликвидаций прошел, учитывая, что у них в лонгах на миллиард долларов народ сидел.
Есть еще мнение, что это дело рук скамеров PlusToken, они на одних биржах зашортили криптовалюты, а на других их лили, чтоб отбелить прибыль.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:30
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:39
13 тысяч битков которые отправили в миксеры достаточно было чтоб толкнуть рынок, в условиях мирового кризиса и плеча не нужно. Стопы и маржин-колы сделали свое дело.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Интересно, как там поживает Геннадий с Ютуба, который заявлял, шта биткоен можно и нужно покупать фсигда
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:52
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