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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1709171017111712

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:43

Вітаю, я до Вас з дилетантським запитанням.
Яку біржу порадите з можливістю вивести на укр карту, чи зараз так можна зі всіх?
Що з btc-trade, жива?
Дякую.
Diego_special
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18

  Vitaka написав:Кто в курсе, разрыв на СМЕ инструмент закрывает всегда? Какие приоритеты в этом?

точно часто, але на рахунок завжди, я не став би загадувати, імхо, це мулька деяких аналітиків, ... на качелях типу цікаво відслідковувати, але враховуючи останій двіж діда, то дуже сумнівно на відносно малоліквідний СМЕ оглядуватися
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 13 бер, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю, что данный слив еще связан с тем, что на днях битфинекс увеличил маржинальное плече по топовым монетам до 5х, и потому вчера такой шквал ликвидаций прошел, учитывая, что у них в лонгах на миллиард долларов народ сидел.

Есть еще мнение, что это дело рук скамеров PlusToken, они на одних биржах зашортили криптовалюты, а на других их лили, чтоб отбелить прибыль.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:30

  Zebra написав:Есть еще мнение, что это дело рук скамеров PlusToken, они на одних биржах зашортили криптовалюты, а на других их лили, чтоб отбелить прибыль.

У них не было объёма для такого обвала, разве что они шортанули с большим плечом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:39

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Есть еще мнение, что это дело рук скамеров PlusToken, они на одних биржах зашортили криптовалюты, а на других их лили, чтоб отбелить прибыль.

У них не было объёма для такого обвала, разве что они шортанули с большим плечом.

13 тысяч битков которые отправили в миксеры достаточно было чтоб толкнуть рынок, в условиях мирового кризиса и плеча не нужно. Стопы и маржин-колы сделали свое дело.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно, как там поживает Геннадий с Ютуба, который заявлял, шта биткоен можно и нужно покупать фсигда :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:52

...

  Vitaka написав:Интересно, как там поживает Геннадий с Ютуба, который заявлял, шта биткоен можно и нужно покупать фсигда :mrgreen:

Покупает биткоины, очевидно.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:07

  aleexxxx написав:
  Vitaka написав:Интересно, как там поживает Геннадий с Ютуба, который заявлял, шта биткоен можно и нужно покупать фсигда :mrgreen:

Покупает биткоины, очевидно.

airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:39

  Diego_special написав:Вітаю, я до Вас з дилетантським запитанням.
Яку біржу порадите з можливістю вивести на укр карту, чи зараз так можна зі всіх?
Що з btc-trade, жива?
Дякую.


Тут тока пиписьками меряются, кто луччий трейдун или предсказатель на полгода вперёд.
Жива биржа и Куна вам в помощь.Проблем нет, даже наоборот, в моменте цена выше чем у иносранцев.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:43

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Кто в курсе, разрыв на СМЕ инструмент закрывает всегда? Какие приоритеты в этом?

точно часто, але на рахунок завжди, я не став би загадувати, імхо, це мулька деяких аналітиків, ... на качелях типу цікаво відслідковувати, але враховуючи останій двіж діда, то дуже сумнівно на відносно малоліквідний СМЕ оглядуватися

Этот механизм пытаются многие и долго объяснить.Действительно большинство гэпов закрывалось.Но прямой логики в этом просто нету.Это подчёркивает особую манипулируемость рынком.Мне пытался один спец объяснить. что мол у канторы остаются обязы перед клиентами и она пытается их выполнить.Но сам считаю все это подтасовкой и бредом.
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