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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1710171117121713

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Криптозима :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:21

  Vitaka написав:Криптозима :)

Весна надворі. :) Ми будєм багатиє! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:00

  Vitaka написав:Криптозима :)

будем подивитися, 5,5к зараз супротив, із поточного дна можна допустити десь 20-30% рейндж волатильності, а по її характеру => продовження тренду? чи набір пасажирів на північ?
... якщо не оновимо поточне дно, то ймовірно для пасажирів із ~4,2к квитками політ вище 7к, ... а якщо оновимо, то на оновленні минулорічного дна до 2к потрібно буде уважніше придивлятися, цифрове золото на такому дампові буде схоже на звичайне золото 2013 року :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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  #<1 ... 1710171117121713
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