|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Криптозима
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:17
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:21
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 15 бер, 2020 00:00
будем подивитися, 5,5к зараз супротив, із поточного дна можна допустити десь 20-30% рейндж волатильності, а по її характеру => продовження тренду? чи набір пасажирів на північ?
... якщо не оновимо поточне дно, то ймовірно для пасажирів із ~4,2к квитками політ вище 7к, ... а якщо оновимо, то на оновленні минулорічного дна до 2к потрібно буде уважніше придивлятися, цифрове золото на такому дампові буде схоже на звичайне золото 2013 року
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, safonovstanislav, sergey_sryvkin і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|