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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1710171117121713

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Криптозима :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:21

  Vitaka написав:Криптозима :)

Весна надворі. :) Ми будєм багатиє! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:00

  Vitaka написав:Криптозима :)

будем подивитися, 5,5к зараз супротив, із поточного дна можна допустити десь 20-30% рейндж волатильності, а по її характеру => продовження тренду? чи набір пасажирів на північ?
... якщо не оновимо поточне дно, то ймовірно для пасажирів із ~4,2к квитками політ вище 7к, ... а якщо оновимо, то на оновленні минулорічного дна до 2к потрібно буде уважніше придивлятися, цифрове золото на такому дампові буде схоже на звичайне золото 2013 року :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:05

  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Кто в курсе, разрыв на СМЕ инструмент закрывает всегда? Какие приоритеты в этом?

точно часто, але на рахунок завжди, я не став би загадувати, імхо, це мулька деяких аналітиків, ... на качелях типу цікаво відслідковувати, але враховуючи останій двіж діда, то дуже сумнівно на відносно малоліквідний СМЕ оглядуватися

Этот механизм пытаются многие и долго объяснить.Действительно большинство гэпов закрывалось.Но прямой логики в этом просто нету.Это подчёркивает особую манипулируемость рынком.Мне пытался один спец объяснить. что мол у канторы остаются обязы перед клиентами и она пытается их выполнить.Но сам считаю все это подтасовкой и бредом.

згоден, зараз СМЕ фючерс точно мимо каси, ... доцільніше слідкувати за ситуацією на фондовому, на ведмежатніку жовтень-грудень 2018 акції деяких ТОПових контор обвалювалися не менше діда :roll: біток все-таки високоризиковий інвестмент, обвал в поточній ситуації досить різонний ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:40

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Криптозима :)

будем подивитися, 5,5к зараз супротив, із поточного дна можна допустити десь 20-30% рейндж волатильності, а по її характеру => продовження тренду? чи набір пасажирів на північ?
... якщо не оновимо поточне дно, то ймовірно для пасажирів із ~4,2к квитками політ вище 7к, ... а якщо оновимо, то на оновленні минулорічного дна до 2к потрібно буде уважніше придивлятися, цифрове золото на такому дампові буде схоже на звичайне золото 2013 року :roll:

Мдя... Посмотрим, как сбудется прогноз мистера Питера :roll:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:49

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:Криптозима :)

будем подивитися, 5,5к зараз супротив, із поточного дна можна допустити десь 20-30% рейндж волатильності, а по її характеру => продовження тренду? чи набір пасажирів на північ?
... якщо не оновимо поточне дно, то ймовірно для пасажирів із ~4,2к квитками політ вище 7к, ... а якщо оновимо, то на оновленні минулорічного дна до 2к потрібно буде уважніше придивлятися, цифрове золото на такому дампові буде схоже на звичайне золото 2013 року :roll:

Мдя... Посмотрим, как сбудется прогноз мистера Питера :roll:

який саме?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, я о худшем сценарии, 1к.
Vitaka
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