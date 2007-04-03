Нє бздо! Усрєдняємося хоч до нуля.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 01:56
Нє бздо! Усрєдняємося хоч до нуля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:13
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:29
TylerTruman_, вот:
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:34
я не розумію на чому оснований його прогноз, щоб прокоментувати, але він як любий інший трейдер також помиляється, пам'ятаю, прогнозував під 2к, коли сходили тільки до 3,2к ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:45
питання до туземунщиків, яка буде ціль діда, якщо втримаємо поточне дно і будемо мати трикутник на продовження росту?
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Нед 15 бер, 2020 02:46, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:45
Никто ж не говорит, что его прогноз сбудется.
Если посмотреть на график с просто гигантским таймфреймом, со свечами в год!, то есть там такая свеча за 2017-й год, с поддержкой в районе 0,96к. Может быть оттуда слизано.
П.С. Это минимальный прогноз, который я встречал от авторитетных товарищей.
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