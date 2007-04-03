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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1711171217131714

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:56

  airmax78 написав:Когда, блд, оно падать прекратит? Ваше йопаное цифровое золото.

Нє бздо! Усрєдняємося хоч до нуля. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:13

  Vitaka написав:TylerTruman_, я о худшем сценарии, 1к.

не в курсі, недавній прогноз?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:29

TylerTruman_, вот:
https://beincrypto.ru/bitcoin-mozhet-fa ... er-brandt/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:34

  Vitaka написав:TylerTruman_, вот:
https://beincrypto.ru/bitcoin-mozhet-fa ... er-brandt/

я не розумію на чому оснований його прогноз, щоб прокоментувати, але він як любий інший трейдер також помиляється, пам'ятаю, прогнозував під 2к, коли сходили тільки до 3,2к ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:45

питання до туземунщиків, яка буде ціль діда, якщо втримаємо поточне дно і будемо мати трикутник на продовження росту? :wink:
Зображення
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Нед 15 бер, 2020 02:46, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:45

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, вот:
https://beincrypto.ru/bitcoin-mozhet-fa ... er-brandt/

я не розумію на чому оснований його прогноз, щоб прокоментувати, але він як любий інший трейдер також помиляється, пам'ятаю, прогнозував під 2к, коли сходили тільки до 3,2к ...

Никто ж не говорит, что его прогноз сбудется.
Если посмотреть на график с просто гигантским таймфреймом, со свечами в год!, то есть там такая свеча за 2017-й год, с поддержкой в районе 0,96к. Может быть оттуда слизано.
П.С. Это минимальный прогноз, который я встречал от авторитетных товарищей.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 06:25

  airmax78 написав:Когда, блд, оно падать прекратит? Ваше йопаное цифровое золото.

Пусть падает, чем больше упадет, тем дешевле закуп в пополнение хомячьих закромов.
При первых признаках спадания пандемии коронавируса имхо стоит закупаться на всю котлету.
In HODL we trust
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:28

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, вот:
https://beincrypto.ru/bitcoin-mozhet-fa ... er-brandt/

я не розумію на чому оснований його прогноз, щоб прокоментувати, але він як любий інший трейдер також помиляється, пам'ятаю, прогнозував під 2к, коли сходили тільки до 3,2к ...

Никто ж не говорит, что его прогноз сбудется.
Если посмотреть на график с просто гигантским таймфреймом, со свечами в год!, то есть там такая свеча за 2017-й год, с поддержкой в районе 0,96к. Может быть оттуда слизано.
П.С. Это минимальный прогноз, который я встречал от авторитетных товарищей.

так то річ про допущення, що буде далі обвал, а в р-н і 1к просто сильна підтримка
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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