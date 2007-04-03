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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:19
osafly написав:
Прикольно кто то купил по несколько центов,не говоря уже о том что на скрине
обычно в таких случаях купить нереально, потому как свеча рисуется за счёт расширения спреда, ask стоит на месте, bid летит в пол.
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bred
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:40
bred написав: osafly написав:
Прикольно кто то купил по несколько центов,не говоря уже о том что на скрине
обычно в таких случаях купить нереально, потому как свеча рисуется за счёт расширения спреда, ask стоит на месте, bid летит в пол.
Если там стоял ордер, то очень даже реально.
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Vitaka
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:45
Vitaka,
попадал несколько раз в такие ситуации, ордер свечой прошивало, но он не срабатывал,
в итоге оказывалось, что ордер был внутри спреда и цена ask до него не дошла.
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bred
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:01
bred написав:Vitaka
,
попадал несколько раз в такие ситуации, ордер свечой прошивало, но он не срабатывал,
в итоге оказывалось, что ордер был внутри спреда и цена ask до него не дошла.
И у меня такое было со стоп-лимитным ордером, как раз на говнокоине
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Vitaka
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:15
Tegularius написав: airmax78 написав:
Когда, блд, оно падать прекратит? Ваше йопаное цифровое золото.
Пусть падает, чем больше упадет, тем дешевле закуп в пополнение хомячьих закромов.
При первых признаках спадания пандемии коронавируса имхо стоит закупаться на всю котлету.
Даже раньше. При первых признаках пандемии итальянских банков. Не забываем, что согласно легенде, биток является альтернативой банковской системы
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Аlександр
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