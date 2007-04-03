Додано: Нед 15 бер, 2020 23:02

цікаво чим Азія відкриється через декілька годин, в передчутті -> якщо ведмежатніком, то і крипті знову може буде боляче, ... +біток на часовику малює продовження

якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані