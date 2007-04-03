|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:57
На днях послушал интервью с двумя аналитиками с WS. Датировано серединой прошлого года. В общем они расписали все как по нотам с этим последним загоном запустившем американский фондовый рынок в космос и сильно предлагали поучаствовать всем в этом загоне (ну это понятно). Интересно другое. Вот эту последнюю стадию быстрого взлета они называли melting down. И вот то, что следует за ним - никого из хомяков не обрадует. Годы и годы и годы когда рынок даже близко не подберется к пиковым значениям. И не факт, что вообще когда-нибудь подберется. Ну и да, график крипты тоже показывали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33723
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 3889 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:33
airmax78
, пузырь ещё надуют. Но перед этим максимально освободятся от пассажиров.
С какой точки начнётся надувательство пока не видно. Но шум/пена а-ля "фсьо пропало" уже запущены. Будем посмотреть. Жадность и жажду наживы не отменят же
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44030
|185579690
|
|
|6830
|1525554
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|38
|47521
|
|