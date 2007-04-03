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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1713171417151716

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На днях послушал интервью с двумя аналитиками с WS. Датировано серединой прошлого года. В общем они расписали все как по нотам с этим последним загоном запустившем американский фондовый рынок в космос и сильно предлагали поучаствовать всем в этом загоне (ну это понятно). Интересно другое. Вот эту последнюю стадию быстрого взлета они называли melting down. И вот то, что следует за ним - никого из хомяков не обрадует. Годы и годы и годы когда рынок даже близко не подберется к пиковым значениям. И не факт, что вообще когда-нибудь подберется. Ну и да, график крипты тоже показывали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, пузырь ещё надуют. Но перед этим максимально освободятся от пассажиров.
С какой точки начнётся надувательство пока не видно. Но шум/пена а-ля "фсьо пропало" уже запущены. Будем посмотреть. Жадность и жажду наживы не отменят же :)
Vitaka
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