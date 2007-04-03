Додано: Пон 16 бер, 2020 10:52

Криптовалюта - это виртуальная валюта, которая использует методы обеспечения конфиденциальности для защиты, создания и контроля своих сделок. В отличие от традиционных валют, данный вид не имеет особых денежных полномочий. Одной из самых первых криптовалют стал биткойн в 2009 году. Виртуальную валюту можно обменять на другие валюты, продукты или услуги.



Как работает криптовалюта? Технология, лежащая в основе функционирования Crypto - это Blockchain. Блокчейн - это открытая бухгалтерская книга, в которой хранятся записи всех предыдущих операций в биткойнах. Эти блоки данных используют криптографическую проверку для связи друг с другом.



Майнеры - это частные лица или организации, которые осуществляют процесс майнинга с помощью современных и мощных компьютеров. Действие, которое обусловлено операцией проверки и добавлением в открытую книгу либо цепочку блоков, сюда же относят и средства, с помощью которых выпускаются новые монеты – все это носит название майнинг. Операция майнинга охватывает анализ и изложение последних транзакций в подгруппы, а также поиск решений сложных в вычислительном отношении задачи.



Успешные майнеры, которые решают головоломку, могут получить перспективу разместить непосредственный блок в цепочке блоков и получить за это вознаграждение. Награда двоякая и неоднозначная. Монеты и сборы, уплачиваемые пользователями, которые отправляют транзакции, являются вознаграждением майнеров за их усилия.



Ссылаясь на исследования экономистов в данной отрасли, можно определить основные свойства операций, проводимых в криптовалютной системе:



1) Необратимость: транзакция не отменяется, когда произошло подтверждение. Если пользователь отправляет деньги, то он отправляет их. Не стоит ждать помощи в случае отправления средств мошеннику или если хакер украл их с домашнего компьютера. В данной системе нет сети безопасности.



2) Псевдоним и анонимность: подлинность личности не влияет на проведение транзакций. Пользователь принимает биткойны по адресам, которые выглядят как цепочка длиной около тридцати символов. Необязательно связывать реальный адрес с этими адресами.



3) Быстрая и глобальная: операции мгновенно расходятся в сети и подтверждаются в течение нескольких минут. Поскольку они происходят в глобальной сети компьютеров, то совершенно не зависят от физического местоположения. Неважно, в каком направлении отправляют биткойн.



4) Безопасность: средства криптовалюты зашифрованы в криптографической системе и имеют открытый ключ. Только владелец закрытого ключа может отправить криптовалюту. Данный тип зашифровки делают невозможным взлом этой схемы.



5) Без прав: для того, чтобы стать новым участником криптовалютной системы, следует просто скачать бесплатное приложение. Когда оно будет установлено на удобное для пользователя устройство, можно приступать к получению или отправки биткойна или другой криптовалюты. Нет никаких ограничений с юридической стороны.



Работать в данной системе легко и просто. Но прежде, чем приступать к активным действиям, необходимо взвесить все «за» и «против» и учесть возможные риски.