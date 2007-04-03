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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 08:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На днях послушал интервью с двумя аналитиками с WS. Датировано серединой прошлого года. В общем они расписали все как по нотам с этим последним загоном запустившем американский фондовый рынок в космос и сильно предлагали поучаствовать всем в этом загоне (ну это понятно). Интересно другое. Вот эту последнюю стадию быстрого взлета они называли melting down. И вот то, что следует за ним - никого из хомяков не обрадует. Годы и годы и годы когда рынок даже близко не подберется к пиковым значениям. И не факт, что вообще когда-нибудь подберется. Ну и да, график крипты тоже показывали.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, пузырь ещё надуют. Но перед этим максимально освободятся от пассажиров.
С какой точки начнётся надувательство пока не видно. Но шум/пена а-ля "фсьо пропало" уже запущены. Будем посмотреть. Жадность и жажду наживы не отменят же
П.С. Теперь понятно, почему в ноябре стрельнули альты
И зачем устроили мини-туземун понятно тоже. Фсьо ОНИ знали заранее.
А щас говорят виновата фонда и корона
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:53
Чтобы что-то надуть - нужно очень много денег. А после такого сброса пассажиров по уже совсем не пиковым ценам, завлечь новых, имхо, будет очень непросто.
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:58
Денег у них хватает. А когда будет пульсировать вверх - даже мёртвый впрыгнет.
Просто сделать иксы легче с 2к, например, чем с 9к.
И снова начнутся разговоры про цЫфровое золото, всякую пену пустят, типа такой-то фонд с банком на основе блокчейна запустили праэкт, который пичё афигенные пиражки
Снова скажут "аргентинцы пакупают" биткоЭн, штобы диверсифициравать риски урожая потатоса. И конечно же "вирнулися институциАнальные инвестары".
П.С. Вон оно чо, Михалыч:
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:52
Криптовалюта - базовая информация для новичков
Криптовалюта - это виртуальная валюта, которая использует методы обеспечения конфиденциальности для защиты, создания и контроля своих сделок. В отличие от традиционных валют, данный вид не имеет особых денежных полномочий. Одной из самых первых криптовалют стал биткойн в 2009 году. Виртуальную валюту можно обменять на другие валюты, продукты или услуги.
Как работает криптовалюта? Технология, лежащая в основе функционирования Crypto - это Blockchain. Блокчейн - это открытая бухгалтерская книга, в которой хранятся записи всех предыдущих операций в биткойнах. Эти блоки данных используют криптографическую проверку для связи друг с другом.
Майнеры - это частные лица или организации, которые осуществляют процесс майнинга с помощью современных и мощных компьютеров. Действие, которое обусловлено операцией проверки и добавлением в открытую книгу либо цепочку блоков, сюда же относят и средства, с помощью которых выпускаются новые монеты – все это носит название майнинг. Операция майнинга охватывает анализ и изложение последних транзакций в подгруппы, а также поиск решений сложных в вычислительном отношении задачи.
Успешные майнеры, которые решают головоломку, могут получить перспективу разместить непосредственный блок в цепочке блоков и получить за это вознаграждение. Награда двоякая и неоднозначная. Монеты и сборы, уплачиваемые пользователями, которые отправляют транзакции, являются вознаграждением майнеров за их усилия.
Ссылаясь на исследования экономистов в данной отрасли, можно определить основные свойства операций, проводимых в криптовалютной системе:
1) Необратимость: транзакция не отменяется, когда произошло подтверждение. Если пользователь отправляет деньги, то он отправляет их. Не стоит ждать помощи в случае отправления средств мошеннику или если хакер украл их с домашнего компьютера. В данной системе нет сети безопасности.
2) Псевдоним и анонимность: подлинность личности не влияет на проведение транзакций. Пользователь принимает биткойны по адресам, которые выглядят как цепочка длиной около тридцати символов. Необязательно связывать реальный адрес с этими адресами.
3) Быстрая и глобальная: операции мгновенно расходятся в сети и подтверждаются в течение нескольких минут. Поскольку они происходят в глобальной сети компьютеров, то совершенно не зависят от физического местоположения. Неважно, в каком направлении отправляют биткойн.
4) Безопасность: средства криптовалюты зашифрованы в криптографической системе и имеют открытый ключ. Только владелец закрытого ключа может отправить криптовалюту. Данный тип зашифровки делают невозможным взлом этой схемы.
5) Без прав: для того, чтобы стать новым участником криптовалютной системы, следует просто скачать бесплатное приложение. Когда оно будет установлено на удобное для пользователя устройство, можно приступать к получению или отправки биткойна или другой криптовалюты. Нет никаких ограничений с юридической стороны.
Работать в данной системе легко и просто. Но прежде, чем приступать к активным действиям, необходимо взвесить все «за» и «против» и учесть возможные риски.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:14
Что такое криптовалюта - просто о сложном
Криптовалюта - разновидность цифровой валюты. Ее учет ведется децентрализовано. Информация о денежных операциях обычно не шифруется и доступна любому пользователю.
Для обеспечения безопасности каждая операция записывается в своеобразное звено — блок, который соединяется в последовательную цепочку. В соединении звеньев хранится вся история операций, совершенных с первого дня существования криптовалюты.
Создатель биткоина Сатоси Накамото первоначально назвал изобретение электронной наличностью. Термин укоренился после публикации описания криптографической валюты системы Bitcoin в журнале Forbes в 2011 году.
Отличительной чертой криптовалюты остается отсутствие администратора и децентрализованное управление. Поэтому государственные органы любого уровня не имеют возможности блокировать транзакции по переводу и обмену криптовалют.
Операции необратимы — отсутствует механизм отмены. При этом участники сделки вправе блокировать свою наличность в качестве залога.
Устройство децентрализованной сети
Управление криптовалютами в системе Bitcoin производится с помощью ферм, которые обрабатывают информацию о денежных транзакциях. Ферму может организовать любой желающий. Однако для сохранения информации о транзакциях необходим компьютер высокой мощности.
Транзакции — блоки, из которых составляется непрерывная цепочка, блокчейн. Каждый блок имеет закрепленное за ним место. Последовательность обеспечивается не нумерацией, а записью данных о соседних блоках. Это позволяет сохранить информацию обо всех совершенных операциях с криптовалютами.
На данный момент действует множество цифровых валют. По данным CoinMarketCap на 6 февраля 2018 года насчитывалось 1514 обособленных криптовалют с различным курсом и капитализацией.
Топ 10 известных криптовалют
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
Litecoin
NEO
Cardano
Stellar
Monero
EOS
Все криптовалюты оцениваются относительно курса доллара.
С каждым годом их число растет.
Краткое описание 5 самых популярных криптовалют
1. Bitcoin является платежной системой, основанной на принципе равноправия пользователей. Использует одноименную единицу расчета. Для учета операций введена минимальная величина дробления 10 биткоина. Электронная операция между двумя сторонами производится без каких-либо посредников. Операция необратима, не существует способа отмены подтвержденной операции. Bitcoin является главной валютой на данный момент — остальные зависят от его курса.
2. Ethereum — эта валюта второго поколения, разработанная в 2015 году. Ее создатель Виталик Бутерин. Эфириум занимает второе место по капитализации среди криптовалют. На рынке она была представлена 30 июля 2015 года. Тем же летом создателям удалось заключить договор с крупным партнером в лице компании Microsoft.
В 2016 году мошенники взломали систему и сняли со счетов 50 миллионов долларов. На следующий день курс эфириума снизился на треть, через полгода его можно было приобрести за 7 долларов.
3. Ripple — самая быстрая виртуальная валюта. История операций хранится в электронных кошельках. Создатель Джед МакКалеб представил ее миру в 2012 году. Сегодня Рипл — платформа для валютного обмена, где возможно совершение транзакций в любой точки мира практически без комиссий.
4. Litecoin — валюта, схожая с Bitcoin. Пользователи получают доступ к единой системе благодаря лайткоин кошельку. Ее создатель — Чарльз Ли.
5. Neo схожа с Эфириумом. Запущена в 2016 году, а в 2017 уже получила выход на мировой рынок.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:57
в любому випадку підскок на часовику незадовго до закриття бичих перспектив не додав, а Азія, як по чуйці виявилася маяком ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Расставил ведерки по эфиру па31 и по битку па2600
Рипла взял на пробу 100 штучек па15 центов - дурака свалял
Теперь придется усредняться па10 центов.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, надо будет ещё за объёмами следить.
Когда ОНО выдохнется.
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