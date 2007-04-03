крипта ніколи не буде легалізована
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:38
крипта ніколи не буде легалізована
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:08
Вы это всерьез надеетесь??Тут даже на "падающих ножах",думаю такой цены вряд ли получится поймать по эфиру.А я лох,расставил ведерки в районе 70+...Буду реалистом,уж лучше взять реально,чем про....ть виртуально и так выпавшую возможность Даже боюсь запитать по чем бы Вы ведерки на ZEC ставили или Monero
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52
біток сьогодні торкнувся 4444
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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