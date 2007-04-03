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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1714171517161717

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:38

крипта ніколи не буде легалізована

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:08

  Zebra написав:Расставил ведерки по эфиру па31 и по битку па2600


Вы это всерьез надеетесь??Тут даже на "падающих ножах",думаю такой цены вряд ли получится поймать по эфиру.А я лох,расставил ведерки в районе 70+...Буду реалистом,уж лучше взять реально,чем про....ть виртуально и так выпавшую возможность :D Даже боюсь запитать по чем бы Вы ведерки на ZEC ставили или Monero
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52

біток сьогодні торкнувся 4444
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  #<1 ... 1714171517161717
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