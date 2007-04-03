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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1714171517161717

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 138
1) дно вже було пройдено
22%
31
2) не нижче 3500
12%
16
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:38

крипта ніколи не буде легалізована

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:08

  Zebra написав:Расставил ведерки по эфиру па31 и по битку па2600


Вы это всерьез надеетесь??Тут даже на "падающих ножах",думаю такой цены вряд ли получится поймать по эфиру.А я лох,расставил ведерки в районе 70+...Буду реалистом,уж лучше взять реально,чем про....ть виртуально и так выпавшую возможность :D Даже боюсь запитать по чем бы Вы ведерки на ZEC ставили или Monero
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osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52

біток сьогодні торкнувся 4444
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:28

  osafly написав:
  Zebra написав:Расставил ведерки по эфиру па31 и по битку па2600


Вы это всерьез надеетесь??Тут даже на "падающих ножах",думаю такой цены вряд ли получится поймать по эфиру.А я лох,расставил ведерки в районе 70+...Буду реалистом,уж лучше взять реально,чем про....ть виртуально и так выпавшую возможность :D Даже боюсь запитать по чем бы Вы ведерки на ZEC ставили или Monero

Да, я серьезно. Паника она такая, что эфир с 200 до 90 долетел на маржин-колах.
По 50-70 мне эфир уже не надо, а по 30 возьму в холд.
Лучше потом на росте закупаться когда все устаканится, чем брать по 50-70 когда все туманно и потом или по стопу вылетать или сидеть мониторить цену.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:52

  Zebra написав:Да, я серьезно. Паника она такая, что эфир с 200 до 90 долетел на маржин-колах.
По 50-70 мне эфир уже не надо, а по 30 возьму в холд.
Лучше потом на росте закупаться когда все устаканится, чем брать по 50-70 когда все туманно и потом или по стопу вылетать или сидеть мониторить цену.

маємо 3 варіанта: 1) хвантастика :shock: від Сатоші, що біткоїн стане резервною, або глобальною валютою; 2) біток, а також шіткоїни чекає крах; 3) наступний надув пузиря після того, як ведмеді заспокояться на фондовому,
... імхо, про оптимістичні перспективи бутеріума, чи хриплого зараз немає сенсу міркувати :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я дещо здивований панікою на крипторинках, бо це казино, а криза там ніколи не трапляється.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:34

  Zebra написав:Я дещо здивований панікою на крипторинках, бо це казино, а криза там ніколи не трапляється.

а як порівняти з казіно? імхо, для хом'яків і фондовий буде казіно, але по факту він ним не є, ...
біткоїн в останню кризу був створений із місією убивці банків, але по факту професійні фінансисти підхватили цей інструмент, ... кореляція ситуції із фондовим прослідковувалася ще на корекції 2018 року, цей високоризиковий актив зараз в логічному кризисі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:40

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Я дещо здивований панікою на крипторинках, бо це казино, а криза там ніколи не трапляється.

а як порівняти з казіно? імхо, для хом'яків і фондовий буде казіно, але по факту він ним не є, ...
біткоїн в останню кризу був створений із місією убивці банків, але по факту професійні фінансисти підхватили цей інструмент, ... кореляція ситуції із фондовим прослідковувалася ще на корекції 2018 року, цей високоризиковий актив зараз в логічному кризисі

Фондовий ринок це акції реально існуючих компаній, які генерують прибуток. Покупець акцій може отримувати дивіденти з прибутків. Контрольний пакет акцій робить его головним акціонером. Просто володіння акціями дає йому можливість торгуватися з тими хто хоче заволодіти контрольним пакетом.

А крипта не генерує прибутку і володіння нею це те саме, що володіння фантиками, або фішками в казино.
Zebra
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