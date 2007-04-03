крипта ніколи не буде легалізована
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:38
крипта ніколи не буде легалізована
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:08
Вы это всерьез надеетесь??Тут даже на "падающих ножах",думаю такой цены вряд ли получится поймать по эфиру.А я лох,расставил ведерки в районе 70+...Буду реалистом,уж лучше взять реально,чем про....ть виртуально и так выпавшую возможность Даже боюсь запитать по чем бы Вы ведерки на ZEC ставили или Monero
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52
біток сьогодні торкнувся 4444
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:28
Да, я серьезно. Паника она такая, что эфир с 200 до 90 долетел на маржин-колах.
По 50-70 мне эфир уже не надо, а по 30 возьму в холд.
Лучше потом на росте закупаться когда все устаканится, чем брать по 50-70 когда все туманно и потом или по стопу вылетать или сидеть мониторить цену.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:52
маємо 3 варіанта: 1) хвантастика від Сатоші, що біткоїн стане резервною, або глобальною валютою; 2) біток, а також шіткоїни чекає крах; 3) наступний надув пузиря після того, як ведмеді заспокояться на фондовому,
... імхо, про оптимістичні перспективи бутеріума, чи хриплого зараз немає сенсу міркувати
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я дещо здивований панікою на крипторинках, бо це казино, а криза там ніколи не трапляється.
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:34
а як порівняти з казіно? імхо, для хом'яків і фондовий буде казіно, але по факту він ним не є, ...
біткоїн в останню кризу був створений із місією убивці банків, але по факту професійні фінансисти підхватили цей інструмент, ... кореляція ситуції із фондовим прослідковувалася ще на корекції 2018 року, цей високоризиковий актив зараз в логічному кризисі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:40
Фондовий ринок це акції реально існуючих компаній, які генерують прибуток. Покупець акцій може отримувати дивіденти з прибутків. Контрольний пакет акцій робить его головним акціонером. Просто володіння акціями дає йому можливість торгуватися з тими хто хоче заволодіти контрольним пакетом.
А крипта не генерує прибутку і володіння нею це те саме, що володіння фантиками, або фішками в казино.
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:51
ні з чим не згоден.
річ же не тільки про акції, а взагалі про спекулятивні інструменти, там валюти, індекси, ф'ючерси, страховки і т.п., ... крипта також генерує спекулятивний прибуток, і на відміну від біткоїна, наприклад, токени XRP - це фактично нелегальне IPO від стартапу Ripple, тобто =цінні папери
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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